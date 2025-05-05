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Россиянам рассказали о вредных сочетаниях продуктов

Врач Чемова: жирная еда приводит к процессам брожения в кишечнике
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Очень большая нагрузка приходится на пищеварительную систему в период праздничных застолий, это связано как с перееданием в целом, так и с различными сочетаниями продуктов. Об этом аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова рассказала в понедельник, 5 мая.

Врач предупредила, что некоторые сочетания продуктов оказывают агрессивное действие на слизистую кишечника и ферментную систему. Особенно осторожными надо быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), страдающим сахарным диабетом, а также имеющим аллергопатологию, уточнила она.

«Чрезмерное употребление в пищу продуктов, богатых углеводами, приводит к процессам брожения в кишечнике и вздутию, болям в животе. К такой еде относятся фрукты, особенно бананы, финики, виноград, а также бобовые, капуста, квас, дрожжевая выпечка и другие. При обильном употреблении красных сортов мяса и их производных, например колбас, в кишечнике происходят процессы гниения», — рассказала эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Специалист добавила, что вещества, которые образуются при распаде белков, становятся причиной интоксикации организма.

Чемова рекомендовала избегать употребления в пищу большого количества продуктов с избытком жиров. К ним она отнесла жирное мясо, жирную соленую рыбу, сыры, орехи, колбасы, торты и десерты с жирным кремом — это создает дополнительную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, приводя к болям в животе, отрыжке, вздутию, частому жидкому стулу.

В свою очередь, врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал в беседе с «Москва 24», что ряд продуктов может оказать негативное влияние на суставы пожилых людей. Среди них — красное мясо, бобовые, черный чай и кофе, передает RT.

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Накануне врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала «Известиям», что жесткие ограничения в питании могут привести к серьезным нарушениям в работе организма, а не к желаемой стройности. Так, исключение углеводов лишает тело основного источника энергии, что проявляется слабостью, раздражительностью и даже проблемами с сердечно-сосудистой системой и почками.

1 мая главный диетолог минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала, как правильно есть шашлык, чтобы не навредить здоровью. По ее словам, норма потребления мяса зависит от пола и возраста: для мужчин — это до 180 г в день, для женщин — до 150 г, сообщает 360.ru.

Она добавила, что сочетание шашлыка и алкоголя может спровоцировать проблемы со здоровьем, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 24 апреля, эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям», сколько шашлыка допустимо съесть за один день. Она отметила, что для приготовления шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, отметила врач. А размер порции не должен превышать 100–150 г — этого достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке.

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