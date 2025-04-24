Жарки сезон: насколько подорожал шашлычный набор

Набор для приготовления шашлыка, включающий мясо для жарки, мангал, комплект шампуров, уголь и розжиг, за год подорожал на 8% , подсчитали для «Известий» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». На него придется потратить 3,5 тыс. рублей. В этом году россияне чаще всего выбирают для приготовления на мангале свинину, курицу и баранину. Приобретают мясо чаще на рынках и в магазинах, но и онлайн-площадки фиксируют рост спроса на него, а также на мангалы и шампуры. Врачи настоятельно рекомендуют избегать переедания шашлыка — это может негативно сказаться на самочувствии и привести к обострению хронических заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Сколько стоит набор для шашлыка

В этом апреле траты на набор для приготовления шашлыка составили 3,5 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В эту сумму входит покупка готового мяса для жарки (вес не уточняется), комплекта шампуров, мангала, древесного угля и розжига.

Средний чек оказался выше прошлогоднего на 8%. Наиболее заметно подорожали шампуры — на 15%, а также мясо — на 14% (траты на него составляют около четверти стоимости набора).

Теплая погода в начале весны способствовала росту спроса на товары для шашлыков — в марте он оказался на 30–35% выше прошлогоднего уровня , отметили аналитики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— В апреле спрос слегка «сдулся», как это закономерно происходит после первого месяца активного периода жарки мяса. Кроме того, сказалось и влияние Великого поста накануне Пасхи, — добавили в «Чек Индексе».

Замаринованное мясо чаще всего покупают в точках несетевой торговли — на рынках и в небольших магазинах. Наиболее популярны в этом году у любителей шашлыка свинина, курица и баранина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одна порция из свиной шейки вместе со специями и маринадом обойдется россиянам в 243 рубля, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. В эту сумму входит 200 г свиной шейки, репчатый лук, приправа для шашлыка и лимон по ценам торговой сети «Пятерочка».

Сеть магазинов Fix Price отметила, что продажи угля, шампуров и жидкостей для розжига увеличились в среднем на 40%, а одноразовой посуды — на 23%.

Также в предпраздничный период сеть отмечает рост продаж кетчупа и других соусов.

Сколько тратят онлайн

Онлайн-площадки также фиксируют рост спроса на мясо для шашлыков. К майским праздникам ожидается увеличение продаж на 30% в сравнении с мартом-апрелем , сообщили в Ozon fresh. Там подтвердили, что самые популярные виды мяса для шашлыков у россиян — это свинина и курица.

Наиболее заметно подорожал именно шашлык из курицы , подсчитали в компании First Data (анализировали продажи онлайн). Цена за килограмм куриного шашлыка увеличилась на 44% — до 400 рублей. Стоимость килограмма говядины увеличилась на 17% (до 1193 рублей). Шашлык из свинины подорожал на 7% (до 441 рубля), а из индейки — на 4% (до 523 рублей).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россияне также активно приобретают онлайн шампуры и мангалы. Так, на Wildberries самыми популярными товарами стали шампуры и мангалы.

На Ozon спрос на товары для отдыха на природе в апреле вырос в 1,6 раза год к году. Наибольшей популярностью пользовались мангалы, шампуры, жидкость для розжига, уголь, туристические наборы и средства от насекомых.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На «Авито» в марте-апреле этого года интерес к товарам для приготовления мяса и овощей на открытом воздухе вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, чаще покупали решетки-гриль, мангалы и шампуры.

Набор шампуров ручной работы из нержавеющей стали можно приобрести за 1,3 тыс. рублей, а бюджетную решетку для барбекю — за 399 рублей. Продажи углей за год выросли на 30%. За упаковку древесных углей весом 10 кг продавец просит 530 рублей.

Чем шашлык опасен для здоровья

Чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие на отдыхе, важно соблюдать баланс в питании, напомнили «Известиям» врачи. Шашлык — это потенциальный источник канцерогенов , подчеркнула биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова.

— При жарке мяса происходит реакция между аминокислотами и редуцирующими сахарами, что приводит к образованию новых соединений, таких как фураны. Эти вещества относятся к канцерогенам , — пояснила она. — Они плохо растворяются в воде и накапливаются в жировых тканях организма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы минимизировать риск, рекомендуется ограничить потребление жареного мяса, а также при приготовлении не доводить его до черных корочек. Организм способен выводить токсины самостоятельно, если не перегружать его чрезмерным количеством вредной пищи, подчеркнула эксперт.

Для приготовления шашлыка желательно отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, добавила эндокринолог, диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова. Также она призвала контролировать размер порций.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке, будет достаточно 100–150 г. Добавьте к столу свежие овощи и зелень, а также овощи на гриле — они отлично сочетаются с мясом и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему, — рекомендовала она. — Ешьте небольшими порциями, используйте маленькие тарелки и наслаждайтесь каждым кусочком. Прислушивайтесь к своему телу: как только почувствуете насыщение, стоит остановиться.

У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта переедание жирного мяса способствует обострению хронических заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, напомнила врач. Также рекомендуется соблюдать умеренность в употреблении алкоголя, поскольку он может усиливать аппетит.