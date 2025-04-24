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Врач назвала допустимую порцию шашлыка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Оптимальная порция шашлыка, чтобы насладиться вкусом мяса и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 г, рассказала «Известиям» эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова.

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Для приготовления шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, отметила врач.

«Контролируйте размер порций: 100–150 г достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке. Добавьте к столу свежие овощи и зелень, а также овощи на гриле — они отлично сочетаются с мясом и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему», — рекомендовала она.

Нужно есть небольшими порциями, используя маленькие тарелки, добавила Джанета Борлакова.

У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта переедание жирного мяса, по словам врача, способствует обострению хронических заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Она также рекомендовала соблюдать умеренность в употреблении алкоголя, поскольку он может усиливать аппетит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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