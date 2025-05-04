Врач предупредила о серьезных последствиях жестких ограничений в питании

Жесткие ограничения в питании могут привести к серьезным нарушениям в работе организма, а не к желаемой стройности. Так, исключение углеводов лишает тело основного источника энергии, что проявляется слабостью, раздражительностью и даже проблемами с сердечно-сосудистой системой и почками. Об этом «Известиям» 4 мая рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она предупредила: экстремальные диеты, такие как монопитание, полный отказ от углеводов или жиров, а также длительное голодание становятся для организма настоящим стрессом. Недостаток клетчатки, содержащейся в углеводных продуктах, нарушает пищеварение и провоцирует запоры. Кроме того, резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ, из-за чего после возвращения к привычному рациону потерянные килограммы нередко возвращаются с избытком.

Джутова отметила, что интервальное голодание, популярность которого растет с каждым днем, тоже заслуживает внимания.

«Схемы вроде 16/8 (16 часов голодания и 8 часов для приема пищи) могут быть эффективными, но только при правильном подходе. Если в разрешенные часы налегать на фастфуд и сладости, результат окажется обратным — переедание и скачки сахара в крови», — уточнила врач.

Она добавила, что более жесткие варианты, например, 20/4, могут спровоцировать срывы, когда после долгого воздержания человек съедает вдвое больше нормы. Это не только сводит на нет все усилия, но и повышает уровень холестерина, нарушает работу ЖКТ и ухудшает общее самочувствие.

Для безопасного снижения веса, по словам специалиста, необходим комплексный подход. Важно придерживаться разнообразного рациона, включающего овощи, фрукты, белки, полезные жиры и сложные углеводы. Регулярные приемы пищи помогут избежать резких приступов голода и последующего переедания. Физическая активность способствует не только сжиганию калорий, но и поддержанию тонуса организма. Не менее важен достаточный сон и отдых, так как недосып повышает уровень кортизола — гормона, который препятствует похудению.

«Главное правило — избегать крайностей. Лучшая диета — это не краткосрочные ограничения, а сбалансированное питание, которое можно соблюдать годами без вреда для здоровья. Если есть сомнения, стоит проконсультироваться с диетологом, чтобы подобрать индивидуальный и безопасный план. Ведь здоровье важнее быстрых, но опасных результатов», — отметила Джутова.

Ранее, 6 октября, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова, рассказала «Известиям», кому полезно и вредно голодание. По ее словам, интервальное голодание для похудения подходит не всем.