Блогер Шабутдинов на судебном заседании признал вину по делу о мошенничестве
Блогер Аяз Шабутдинов на судебном заседании признал вину в полном объеме. Об этом 5 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Уточняется, что Шабутдинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд продолжает рассматривать дело, которое насчитывает 113 эпизодов.
Адвокат блогера Калой Ахильгов 2 апреля заявил, что Шабутдинов полностью раскаялся в содеянном и попросил прощения у недовольных своим обучением пользователей на своей странице в соцсетях. По словам правозащитника, коуч пошел на этот шаг, несмотря на множество доказательств его невиновности.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы, на следующий день его арестовали. В октябре 2024 года адвокат Шабутдинова сообщил «Известиям» об окончании расследования дела блогера. В апреле минувшего года суд арестовал имущество коуча.
Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля текущего года. Тогда сообщалось, что ущерб по делу превысил 57 млн рублей. Блогер и его сообщники нанесли ущерб 113 клиентам, которые платили за его образовательные программы от 60 тыс. до 12 млн рублей. Позднее срок заключения блогера под стражей был продлен до 12 августа.