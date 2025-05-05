Опубликованы кадры с места перестрелки в Махачкале

Пересечение улиц в Махачкале, где произошла перестрелка, оцеплено, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Кадры с места происшествия 5 мая публикуют «Известия».

«Сейчас территория оцеплена, очень много сотрудников полиции, движение перекрыто, машины не ездят. <…> Видно, что подогнали бронетехнику», — сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут двух нападавших, которые угнали полицейский автомобиль и скрылись с места преступления.

Один из очевидцев поделился, что на момент начала стрельбы находился в колледже. По его словам, сначала выстрелы произвел один человек, впоследствии нападавшие стреляли по очереди.

«Вышли с другом моим и учителем. <…> Увидели, как одного из сотрудников полиции то ли ранили, то ли убили. Он [на асфальт] слег. Тот, который его убил, рядом с ним лег и оттуда стрелял. <…> Долгая стрельба была», — добавил очевидец.

Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан подтвердили гибель трех сотрудников. Один из участников перестрелки ликвидирован.