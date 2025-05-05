В Махачкале ликвидировали одного из нападавших на сотрудников ДПС
Один из нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидирован. Об этом 5 мая сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
Гариева добавила, что в настоящее время информация по остальным злоумышленникам уточняется.
Ранее в МВД сообщили, что в результате перестрелки в Махачкале, предварительно, погибли три полицейских. Также, уточнялось, что преступникам удалось скрыться на служебной машине полиции.
О нападении на патруль ДПС в Махачкале в этот же день сообщил источник «Известий». Предварительно, трое неизвестных расстреляли троих сотрудников полиции. Личности нападавших пока не установлены. В администрации города уточнили, что перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.