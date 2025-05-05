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СВР указала на попытку Европы и Киева омрачить празднование 80-летия Победы

СВР: Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летия Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Об этом 5 мая сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Согласно данным ведомства, Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и потакать Киеву.

«Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране», — заявили в СВР.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что некоторые европейские лидеры проявляют цинизм, высказывая намерение принять приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Киев для участия в мероприятиях, которые являются «альтернативой» торжествам 9 мая в Москве. По их мнению, круг приглашенных стран Европы полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, сражавшейся против СССР.

Также было отмечено, что предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС в случае приезда их представителей на празднование в России выглядят пренебрежительно, о чем уже высказались лидеры Словакии и Сербии.

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15 апреля издание Politico сообщило, что украинские власти направили приглашения европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 Мая, чтобы продемонстрировать «дипломатическое единство» и отвлечь внимание от московского парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил 4 мая, что никто из лидеров стран ЕС не собирается в Киев на мероприятия, посвященные данному празднику. По его словам, это связано с переговорами между Россией и США. Лидеры стран ЕС не хотят демонстрировать свою поддержку обеим сторонам, поскольку это «неудачная тактика с политической точки зрения».

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