Politico рассказала о приглашении Киевом глав ЕС на 9 мая

Украинские власти направили приглашения европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать «дипломатическое единство» и отвлечь внимание от московского парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 14 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.

«Правительство президента Украины Владимира Зеленского пригласило высокопоставленных европейских чиновников 9 мая в Киев», — написано в материале.

Ранее, 14 апреля, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что участия стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Каллас также заявила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ 9 мая, столкнутся с «последствиями». Она уточнила, что участие стран-кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно.

До этого, 11 апреля, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия сегодня, как и 80 лет назад, ведет сложную борьбу с нацистской идеологией, исходящей из Европы.