В Словакии рассказали об отказе лидеров ЕС приезжать в Киев на 9 Мая
Никто из лидеров стран Европейского союза (ЕС) не собирается в Киев на мероприятия по случаю 80-летия Победы. Об этом 4 мая сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Мне кажется, что никто из лидеров стран ЕС туда [в Киев] не приедет», — сказал он ТАСС.
По его словам, это связано с переговорами между Россией и США. Лидеры стран ЕС не хотят демонстрировать свою поддержку обеим сторонам, поскольку это «неудачная тактика с политической точки зрения».
«Надеюсь, что на Украине проявят здравый смысл, и они так же будут праздновать победу над фашизмом, хотя я в этом не до конца уверен», — подытожил Гашпар.
15 апреля издание Politico сообщило, что украинские власти направили приглашения европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 Мая, чтобы продемонстрировать «дипломатическое единство» и отвлечь внимание от московского парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.