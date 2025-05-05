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Россияне стали на 60% чаще интересоваться автокредитами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Популярность автокредитов в I квартале текущего года выросла на 60,7% по сравнению с IV кварталом прошлого года. Средняя сумма кредита в заявке составила 1,01 млн рублей. Об этом говорится в исследовании экспертов «Авито Авто» (есть у «Известий)», которые проанализировали историю заявок на автокредит, оставленных пользователями платформы.

Чаще всего на платформе хотели взять в кредит автомобили марок Lada (12,1% от общего числа заявок), Kia (8%), Hyundai (7,4%), Toyota (6,7%) и Volkswagen (6%). По сравнению с последним кварталом прошлого года заметнее всего выросло число заявок на автомобили Mercedes-Benz — в 1,5 раза.

Чаще всего пользователи интересовались кредитом для покупки Lada Granta и Priora. В пятерку лидеров этого рейтинга также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Десятку моделей в рейтинге моделей по доле в общем числе заявок на автокредит дополнили Ford Focus, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Skoda Octavia и BMW 3-й серии. Наиболее заметно выросло число заявок на Vesta — на 66,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

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28 апреля финансовый эксперт поделился советами по покупке автомобиля в условиях высокой кредитной ставки. Следует обратить внимание на возможности программы субсидирования, скидки и акции у дилеров, а также программу льготного кредитования, перечислил он.

22 апреля в Минпромторге сообщили «Известиям», что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано свыше 36 тыс. автомобилей. В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей.

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