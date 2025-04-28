Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Мир
Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Эксперт дал советы по покупке авто в условиях высокой кредитной ставки

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В условиях высокой кредитной ставки при покупке автомобиля следует обратить внимание на возможности программы субсидирования, скидки и акции у дилеров, а также программу льготного кредитования. Советами для покупателей машин с «Известиями» поделился руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин.

Так, для поддержания спроса на автомобили некоторые бренды предлагают программы льготного кредитования. У ряда других марок есть специальные программы субсидирования, по ним выгода может достигать нескольких сотен тысяч рублей, рассказал Марголин.

«Дилеры заинтересованы в быстрой продаже машин, особенно тех, что уже долго хранятся на складе. Сейчас, когда у дилеров в избытке автомобилей 2024 года производства, можно найти действительно выгодные предложения. Мониторинг рынка, подписка на новости об акциях и скидках помогут сэкономить на стоимости автомобиля, и, соответственно, уменьшить кредитный платеж», — отметил он.

Поскольку банки ужесточают требования к заемщикам, перед отправкой заявки на кредит следует убедиться, что кредитная история в порядке. Проверить ее можно через «Госуслуги». Шансы на одобрение и доступ к льготным программам повысят правильно рассчитанная долговая нагрузка и отсутствие просрочек. Также можно воспользоваться программой господдержки, которая предлагает выгодные условия для приобретения авто, собранных в РФ или имеющих высокий уровень локализации.

«Программа не предусматривает снижение процентной ставки по кредиту, но предоставляет скидку на покупку авто. При этом ставка по автокредиту с господдержкой не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ больше чем на 5 процентных пунктов», — указал Марголин.

Наконец, в условиях высоких ставок разумным компромиссом может быть покупка б/у автомобиля — так можно уменьшить сумму кредита, а выбор моделей станет шире. Покупка авто с пробегом у проверенного дилера может снизить риски для покупателя, так как в случае каких-либо технических или юридических проблем с купленным автомобилем ответственность несет дилер.

Кроме того, условия по автокредиту, который можно получить только при покупке у дилера, будут выгоднее для покупателя, чем условия по потребительскому кредиту. При автокредите банк несет меньше рисков: в отличие от потребительского кредита, в случае невозврата заемных средств автомобиль остается в залоге у банка, добавил специалист.

Дедушкины тачки: продажи подержанных автомобилей выросли на 13%
Когда ждать массового появления на авторынке «китайцев» с пробегом

22 апреля в Минпромторге сообщили «Известиям», что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано свыше 36 тыс. автомобилей. В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей.

В конце прошлого года стало известно, что в 2025 году на программу льготного автокредитования в бюджете зарезервировано 36 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025