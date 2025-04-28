Эксперт дал советы по покупке авто в условиях высокой кредитной ставки

В условиях высокой кредитной ставки при покупке автомобиля следует обратить внимание на возможности программы субсидирования, скидки и акции у дилеров, а также программу льготного кредитования. Советами для покупателей машин с «Известиями» поделился руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин.

Так, для поддержания спроса на автомобили некоторые бренды предлагают программы льготного кредитования. У ряда других марок есть специальные программы субсидирования, по ним выгода может достигать нескольких сотен тысяч рублей, рассказал Марголин.

«Дилеры заинтересованы в быстрой продаже машин, особенно тех, что уже долго хранятся на складе. Сейчас, когда у дилеров в избытке автомобилей 2024 года производства, можно найти действительно выгодные предложения. Мониторинг рынка, подписка на новости об акциях и скидках помогут сэкономить на стоимости автомобиля, и, соответственно, уменьшить кредитный платеж», — отметил он.

Поскольку банки ужесточают требования к заемщикам, перед отправкой заявки на кредит следует убедиться, что кредитная история в порядке. Проверить ее можно через «Госуслуги». Шансы на одобрение и доступ к льготным программам повысят правильно рассчитанная долговая нагрузка и отсутствие просрочек. Также можно воспользоваться программой господдержки, которая предлагает выгодные условия для приобретения авто, собранных в РФ или имеющих высокий уровень локализации.

«Программа не предусматривает снижение процентной ставки по кредиту, но предоставляет скидку на покупку авто. При этом ставка по автокредиту с господдержкой не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ больше чем на 5 процентных пунктов», — указал Марголин.

Наконец, в условиях высоких ставок разумным компромиссом может быть покупка б/у автомобиля — так можно уменьшить сумму кредита, а выбор моделей станет шире. Покупка авто с пробегом у проверенного дилера может снизить риски для покупателя, так как в случае каких-либо технических или юридических проблем с купленным автомобилем ответственность несет дилер.

Кроме того, условия по автокредиту, который можно получить только при покупке у дилера, будут выгоднее для покупателя, чем условия по потребительскому кредиту. При автокредите банк несет меньше рисков: в отличие от потребительского кредита, в случае невозврата заемных средств автомобиль остается в залоге у банка, добавил специалист.

22 апреля в Минпромторге сообщили «Известиям», что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано свыше 36 тыс. автомобилей. В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей.

В конце прошлого года стало известно, что в 2025 году на программу льготного автокредитования в бюджете зарезервировано 36 млрд рублей.