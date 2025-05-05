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СМИ сообщили о планах ЕК предложить запретить импорт газа РФ к концу 2027 года

Bloomberg: ЕК планирует предложить запретить импорт газа РФ к концу 2027 года
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Фото: Global Look Press/Roman Naumov
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Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Об этом 5 мая сообщает издание Bloomberg.

«В планах <…> комиссия собирается объявить в следующем месяце предложение о запрете импорта российского газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.) по этим долгосрочным соглашениям. Запрет вступит в силу к концу 2027 года», — указано в материале.

Уточняется, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.

Со слов источников издания, график зависит от того, сможет ли ЕК обеспечить альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки.

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1 мая стало известно, что экспорт СПГ из США вырос более чем на 20% за I квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го из-за увеличения закупок европейскими странами.

В ЕС 17 апреля решили отложить запрет на импорт российского СПГ. Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что бойкот уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.

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