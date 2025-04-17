ЕС отказался от запрета импорта российского СПГ

В Евросоюзе решили отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в среду, 16 апреля, сообщает агентство Reuters.

Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников, сообщили представители ЕС.

Вместо этого Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости объединения от российских энергоносителей. План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока мало.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что ЕС изучает юридические варианты расторжения контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов. Уточняется, что этот вопрос рассматривается в рамках дорожной карты по отказу блока от российского ископаемого топлива к 2027 году.

До этого, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.