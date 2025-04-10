Еще много-много газ: Филиппины и Таиланд заинтересованы в закупке российского СПГ

Филиппины заинтересованы в закупке российского сжиженного природного газа. Этого вопроса коснутся во время предстоящего визита делегации республики на Российскую энергетическую неделю в октябре, заявил «Известиям» посол страны в РФ Игорь Байлен. Таиланд также выразил интерес к поставкам, но опасается вторичных санкций, выяснили «Известия». Кроме того, Манила допускает строительство в стране малых ядерных реакторов с помощью российского «Росатома». Впрочем, ввиду беспокойства стран Юго-Восточной Азии из-за западных рестрикций против РФ Москва едва ли сможет существенно увеличить поставки энергоресурсов в регион, считают эксперты.

Филиппины ведут переговоры с Россией

Манила заинтересована в поставках российского сжиженного природного газа, заявил «Известиям» посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

— На прошлой неделе я был в Маниле, и одним из тех, с кем я встречался, был наш министр энергетики. Мы обсудили потенциал энергетического сотрудничества между странами. И, конечно, Филиппины, особенно наше министерство энергетики, признают важность России как источника энергии, как поставщика энергии, и мы вкратце обсудили ядерную энергию, ее мирное использование, а также другие аспекты, — отметил филиппинский дипломат.

Посол также заявил об интересе страны к малым ядерным реакторам, которые производит «Росатом». Не исключено, что Манила запустит строительство таких энергетических объектов при посредничестве российской стороны.

— Для Филиппин, как и для других развивающихся стран, обеспечение устойчивости нашего энергобаланса в долгосрочной перспективе — приоритет. Мы ведем переговоры по этому вопросу со всеми партнерами, включая Россию. И мы, конечно, знаем, что российский «Росатом» — лидер в области малых ядерных реакторов. Филиппины присматриваются к ним, — отметил Игорь Байлен.

По словам дипломата, вопросы поставок СПГ и обсуждение сотрудничества в ядерной энергетике стороны затронут на предстоящей Российской энергетической неделе в октябре. Дискуссии на эту тему будут вестись и на Петербургском международном экономическом форуме в июне, если филиппинская делегация сможет его посетить.

Интерес к поставкам российского СПГ проявляет еще одна страна региона — Таиланд. Об этом «Известиям» сообщил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.

— Да, мы по-прежнему заинтересованы в энергоресурсах. Потому что Таиланд активно импортирует сжиженный природный газ и уголь. Но дело в том, что нам нужно найти очень хороший способ транспортировки их в страну. В то же время мы должны найти способ справиться с вторичными санкциями Запада, — заявил тайский посол.

Он добавил, что между компаниями двух стран уже велись переговоры о поставках СПГ и угля в Таиланд, но пока этого не произошло.

На фоне геополитических изменений и сокращения экспорта газа в Европу из-за санкций и диверсии на «Северных потоках» страны Юго-Восточной Азии становятся ключевым направлением для российских поставок сжиженного природного газа (СПГ). Регион, где спрос на энергоресурсы растет быстрее, чем в других частях мира, демонстрирует растущий интерес к российскому газу, открывая новые возможности для сотрудничества.

Согласно исследованию «Рексофт Консалтинг», к 2030 году импорт СПГ в ЮВА может вырасти в 2,4 раза, до 53,5 млн т, — с 22,9 млн т в 2024-м. Основными драйверами станут Вьетнам, Филиппины и Таиланд. Ханой планирует увеличить закупки до 7–12 млн т к 2030 году, чему способствует активное сотрудничество с «Газпромом» в нефтегазовой сфере, включая строительство электростанций. Филиппины намерены нарастить закупки до 9,5 млн т. Таиланд, уже импортирующий 10,3 млн т СПГ, к 2030 году может увеличить объемы до 16,1 млн т благодаря диверсификации источников энергии.

В целом по итогам 2024 года Азия стала вторым после Европы покупателем российского СПГ. Основными импортерами оказались Китай и Япония. Однако в последнее время к поставкам российских энергоресурсов всё чаще проявляют интерес страны Юго-Восточной Азии: помимо Таиланда и Филиппин, речь о Вьетнаме, Индонезии и Малайзии.

Динамика спроса на СПГ в регионе

Потребление сжиженного природного газа в странах Юго-Восточной Азии продолжает активно расти. В 2024 году спрос государств региона на импортный СПГ достиг 270 млн т, и, согласно прогнозам, к 2050-му этот показатель может увеличиться вдвое.

В последние годы основные поставщики СПГ в Юго-Восточную Азию — Катар и Австралия. Однако из-за стремительного роста потребления энергоресурсов в регионе существует вероятность, что главные поставщики природного газа смогут столкнуться с трудностями в поддержании необходимых объемов поставок, в связи с чем некоторые страны и заинтересованы в поиске новых экспортеров.

Несмотря на то что РФ рассматривается как потенциальный поставщик СПГ в регион, такие страны, как Таиланд и Филиппины, не торопятся заключать контракт на поставку российских энергоресурсов. Основная причина — опасение попасть под вторичные санкции, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

— Несмотря на предложения от России о покупке СПГ с большими скидками, Юго-Восточная Азия, которая, в отличие от Китая, очень трепетно относится к американским ограничениям, не может себе позволить их нарушить. Таким образом, пока санкции не будут сняты, Россия, к сожалению, не сможет увеличить поставки СПГ на мировой рынок, в частности в Юго-Восточную Азию, — сказал он «Известиям».

По мнению Юшкова, этот регион остается перспективным рынком для российского СПГ. Однако с экономической точки зрения РФ выгоднее ориентироваться на европейский рынок, на котором издержки на транспортировку существенно ниже.

Результат уже дает о себе знать. ЕС продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил €1 млрд. Это максимальный объем с января 2023 года. Почти половина всех закупок (на €455,2 млн) пришлась на Францию. На втором месте — Испания (€261,5 млн). Тройку лидеров замкнула Бельгия с €256,7 млн.