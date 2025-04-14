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В Совфеде указали на бессмысленность европейского бойкота энергоносителей из РФ

Пушков: европейский бойкот энергоносителей из России давно себя исчерпал
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Фото: TASS/Zuma
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Бойкот странами Европейского союза (ЕС) энергоносителей из России давно потерял смысл. Об этом 14 апреля заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«С точки зрения экономической логики европейский бойкот энергоносителей из России давно исчерпал себя», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бойкот уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы. Пушков также подчеркнул, что ограничительные меры со стороны Евросоюза не имели никаких рациональных оснований.

«Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике, которая, как в свое время заявила [бывший канцлер Германии] Ангела Меркель, важнее экономики», — отметил Пушков.

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Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт 5 апреля допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Однако, по его словам, это будет возможно сделать только после завершения конфликта на Украине.

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