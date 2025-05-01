СМИ сообщили о росте экспорта СПГ из США на фоне увеличения спроса в Европе
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США вырос более чем на 20% за I квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го из-за увеличения закупок европейскими странами. Об этом 1 мая сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Kpler.
Общий объем поставок американского СПГ в Европу с января по апрель составил 34,6 млн т, что является самым высоким показателем за всю историю. На долю европейских стран пришлось 26,5 млн т, или 77% от общего объема поставок.
Агентство отметило, что рост закупок в ЕС может свидетельствовать о том, что европейские потребители пытаются «задобрить» президента США Дональда Трампа и смягчить его торговую политику, говорится в материале. Относительно низкие запасы газа в Европе, которые в настоящее время примерно на 33% ниже уровня прошлого года, также увеличили спрос на СПГ.
В ЕС 17 апреля решили отложить запрет на импорт российского СПГ. Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников, сообщили представители объединения.
До этого, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.