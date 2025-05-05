Депутат рады потребовал опубликовать полный текст соглашения с США по недрам

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 5 мая потребовал от украинских властей опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, включая любые детали и технические условия.

«Первоисточники, включая технические условия, детали и другие тонкие моменты, должны быть опубликованы», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что украинской стороне не удалось «отстоять полностью всё то, на что она рассчитывала».

«Единственное, с чем я не могу смириться, так это с желанием государственных чиновников скрыть правду», — дополнил Гетманцев.

1 мая министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

На следующий день член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту.