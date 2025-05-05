Пользователей самокатов предложили верифицировать через «Госуслуги»

Ряд кикшеринговых компаний обратились в Минцифры с предложением ввести для пользователей прокатных электросамокатов обязательную верификацию через портал «Госуслуги». Об этом 5 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

Представители бизнеса уверены, что эта мера сократит число случаев, когда средства индивидуальной мобильности (СИМ) арендуют несовершеннолетние. В Минцифры сообщили, что готовы провести эксперимент с одним из операторов по авторизации пользователей через «Госуслуги», поскольку для «повсеместной» верификации нужно менять законодательство.

В марте 2025 года власти Москвы обязали операторов кикшеринга привязать приложение к аккаунту на mos.ru для ужесточения доступа в сервис детей и подростков, поскольку полную учетную запись на портале получают только совершеннолетние.

В договорах оферты у некоторых операторов аренды электросамокатов («МТС Юрент» и «Яндекс Go») прописан запрет доступа к самокатам для несовершеннолетних. У Whoosh разрешена аренда 16-летним в ряде городов.

30 апреля сообщалось, что российские операторы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С мая компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

24 апреля стало известно, что с начала сезона крупнейшие кикшеринги — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — выписали 26 640 штрафов россиянам. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024-го.