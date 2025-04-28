Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое

Российские операторы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С мая компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — с 10 до 30 тыс. рублей, сообщили «Известиям» их представители.

Исключение — Москва, где штраф уже составляет 100 тыс.

«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом «ничего такого» и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам», — отметил представитель одного из операторов.

Штрафами кикшеринговые компании ограничиваться не собираются: в 2025–2026 годах они предлагают ввести верификацию пользователей через «Госуслуги», отмечают их представители. Это означает, что пользователь, не достигший 16–18 лет просто не сможет пользоваться приложением — при регистрации оно будет обращаться к «Госуслугам» и проверять реальный возраст ездока, отметили в одной из компаний.

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