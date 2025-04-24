Операторы кикшеринга выписали более 26 тыс. штрафов россиянам с начала сезона

С начала сезона крупнейшие кикшеринги — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — выписали 26 640 штрафов россиянам. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, следует из данных компаний, с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля.

Рост штрафов объясняется увеличением спроса на поездки на шеринговых средствах индивидуальной мобильности и совершенствованием механик выявления нарушителей.

Кроме того, сервисы заблокировали порядка 190 тыс. аккаунтов пользователей. Около трети блокировок пришлось на аккаунты несовершеннолетних или тех, кто передал им управление.

Поездки детей и подростков операторы выявляют благодаря обращениям в поддержку с фото- и видеодоказательствами, а также за счет собственных технических решений: данных сотовых операторов, банковских сервисов, интеграции с Mos ID.

При этом среди распространенных нарушений — неправильная парковка (около 70%), неспешивание на пешеходном переходе (15% штрафов) и езда вдвоем на одном самокате (10% штрафов).

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снизился до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности, согласно правилам дорожного движения.

До этого, 29 марта, директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала «Известиям», как выбрать самокат. Она посоветовала учесть техническое состояние, убедиться, что средство передвижения исправно. Многие сервисы проката предлагают транспорт с электронной системой торможения — такой выбор сделает поездки более безопасными за счет более надежной конструкции и быстрого замедления, отметила эксперт.