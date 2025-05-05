В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

Столкновение двух теплоходов произошло на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает 5 мая телеканал «78».

«По данным источника, теплоход «Мираж» столкнулся с судном «Айвазовский» на Адмиралтейской набережной, 16», — указано в Telegram-канале СМИ.

Подробности происшествия выясняются.

20 апреля произошла авария с теплоходом в городе Семикаракорске Ростовской области. Носовая часть судна «Альфа» получила серьезные повреждения, столкнувшись с нижними воротами. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку. Движение судов в районе аварии было восстановлено в тот же день.