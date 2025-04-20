Движение судов на Кочетовском гидроузле реки Дон восстановлено

Судовой ход открыт после аварии теплохода «Альфа» на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области. Об этом 20 апреля сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.

«В 14:50 [мск] движение судов восстановлено, судовой ход открыт», — уточняется на сайте ведомства.

В МЧС добавили, что разлива нефтепродуктов в результате аварии не произошло.

Авария с теплоходом в городе Семикаракорске произошла ранее в этот день. Позже Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства после столкновения теплохода «Альфа» с нижними воротами. После столкновения носовая часть судна получила серьезные повреждения.