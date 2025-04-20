В порту в Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом

На Кочетовском гидроузле реки Дон в Ростовской области перекрыли движение для судов в связи со столкновением теплохода с нижними воротами. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили на сайте Главного управления (ГУ) МЧС по региону.

«В городе Семикаракорск на Кочетовском гидроузле теплоход «Альфа» (флаг РФ), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна», — следует из публикации ведомства.

Там добавили, что степень повреждения ворот и самого судна пока уточняется.

Розлива нефтепродуктов не последовало. Информации о пострадавших не приводится.

В настоящее время на месте работают десять специалистов и четыре единицы техники.

Источник «Известий» 21 февраля сообщил о столкновении у берегов Геленджика танкера «Натиг Алиев» и сухогруза «Бегония». Суда удалось разъединить с помощью буксира. По данным источника, корабли получили незначительные повреждения.