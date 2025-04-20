Прокуратура организовала проверку после аварии с теплоходом в Ростовской области
Проводится прокурорская проверка исполнения законодательства после столкновения теплохода «Альфа» с нижними воротами на Кочетовском гидроузле реки Дон в Ростовской области. Об этом Южная транспортная прокуратура (ЮТП) сообщила 20 апреля в своем Telegram-канале.
«Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
ЮТП опубликовала фотографию «Альфы» после навала на ворота, где видно, что у судна серьезно повреждена носовая часть.
Авария с теплоходом в городе Семикаракорск произошла ранее в этот день. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Ростовской области сообщили, что степень повреждения ворот и судна уточняются.