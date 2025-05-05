В мясе для шашлыка выявили кишечную палочку

Перед майскими праздниками «Известия» провели контрольную закупку мясной продукции для приготовления шашлыка в наиболее популярных гипермаркетах. Основная задача — выяснить, насколько качественное мясо для приготовления шашлыка продают и безопасно ли его есть.

Закупленные образцы отдали на проверку в испытательную референс-лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции.

Для экспертизы «Известия приобрели продукцию производства ООО «Филье проперти», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Мираторг-Брянск», сети гипермаркетов «О’КЕЙ», «ИндиЛайт» и торговых сетей «Магнолия» и «Верный». На момент публикации материала результаты экспертизы товаров последних трех компаний отсутствовали.

В двух образцах обнаружили кишечную палочку. Оба — производства компании «Мираторг».

Кишечная палочка может быть внутри мяса, так как она живет в организме животных. Или же ее в товар может занести человек на этапе нарезания, если на производстве не соблюдаются санитарные нормы, отметил гастроэнтеролог Андрей Якушев. Также, по его словам, бактерия может попасть в продукцию при транспортировке с несоблюдением герметизации и температурного режима.

При этом эксперт напомнил, что кишечная палочка бывает непатогенная, то есть не провоцирующая заболевания и патогенная — болезнетворная.

«Второй вариант кишечной палочки вызывает диарею, тошноту, рвоту и обезвоживание. У детей и людей с ослабленным иммунитетом могут на фоне заражения возникнуть поражение почек или патологии мочевыводящих путей», — добавил он.

В четырех образцах, согласно полученным результатам, присутствовали микроорганизмы, попавшие туда на производстве. Речь о показателе КМАФАнМ (количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов). Он позволяет определить состояние продукта: характеризует его качество, свежесть и безопасность, а также позволяет оценить уровень санитарно-гигиенических режимов на производстве, условий хранения и транспортировки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Палочки оближешь: в заготовках шашлыка найдены кишечные бактерии