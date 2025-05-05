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Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая
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Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая

Трамп: США снизят пошлины на товары из Китая, чтобы можно было вести дела
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Фото: ТАСС/Ted S. Warren
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Президент США Дональд Трамп заявил 4 мая о намерении в определенный момент снизить торговые пошлины в отношении Китайской Народной Республики (КНР), чтобы с ней можно было вести дела.

«В какой-то момент я собираюсь снизить их (Пошлины. — Ред.), потому что иначе вы никогда не смогли бы вести с ними (Китаем. — Ред.) дела», — сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.

По мнению президента Соединенных Штатов, экономика Китая рушится из-за введенных им тарифов.

Кроме того, Трамп отрицательно ответил на вопрос о готовности снизить пошлины, чтобы усадить Пекин за стол переговоров.

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Ранее, 2 мая, в министерстве торговли КНР сообщили, что Китай рассматривает начало торговых переговоров с США.

27 апреля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c КНР и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.

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