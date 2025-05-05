Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил 4 мая о намерении в определенный момент снизить торговые пошлины в отношении Китайской Народной Республики (КНР), чтобы с ней можно было вести дела.
«В какой-то момент я собираюсь снизить их (Пошлины. — Ред.), потому что иначе вы никогда не смогли бы вести с ними (Китаем. — Ред.) дела», — сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.
По мнению президента Соединенных Штатов, экономика Китая рушится из-за введенных им тарифов.
Кроме того, Трамп отрицательно ответил на вопрос о готовности снизить пошлины, чтобы усадить Пекин за стол переговоров.
Ранее, 2 мая, в министерстве торговли КНР сообщили, что Китай рассматривает начало торговых переговоров с США.
27 апреля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c КНР и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.