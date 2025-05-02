Власти Китая заявили об оценке проведения переговоров с США по торговле
Китай рассматривает начало торговых переговоров с США. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило инфоагентство Bloomberg со ссылкой на министерство торговли КНР.
«США недавно направили сообщения Китаю через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с КНР. Китай в настоящее время оценивает это [предложение]», — передает издание сообщение министерства.
В СМИ такой шаг со стороны КНР назвали первым признаком возможности начала переговоров между странами.
27 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.