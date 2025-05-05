Стояние «Спартака»: как красно-белые лишились шансов на чемпионство

По итогам 27-го тура чемпионата России футболисты московского «Спартака» потеряли даже математические шансы на победу в турнире. Выездная ничья с аутсайдером соревнования воронежским «Факелом» (0:0) привела к отставанию в 10 очков от лидирующего «Краснодара», который выиграл дома у казанского «Рубина» (2:1) и увеличил свои шансы на золото, сохранив отрыв в четыре очка от петербургского «Зенита», на своем поле одержавшего волевую победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1). Между тем, московское «Динамо» 5 мая завершит этот тур, сыграв в гостях с самарскими «Крыльями Советов» свой первый матч после отставки главного тренера Марцела Лички.

Чемпионская гонка

Московский «Спартак» потерял очки в гостевом матче против идущего последним воронежского «Факела». Красно-белые уже в середине первого тайма оказались в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова за фол последней надежды. После этого они мало что создали впереди, а хозяева едва не забили в концовке, но Даниил Хлусевич сумел спасти свою команду, вытащив мяч из пустых ворот.

Матч завершился вничью, и «Спартак» потерял даже формальные шансы догнать «Краснодар» — отставание от лидера в 10 очков за оставшиеся три тура отыграть невозможно. Усложнили подопечные Деяна Станковича себе и борьбу за медали. Отставание от идущего вторым «Зенита» уже составляет шесть очков.

— По игре можно порадоваться за «Спартак», что он вообще увез ничью из Воронежа, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. «Факел» был ближе к победе и не реализовал свои моменты только из-за недостатка мастерства в нападении. Что неудивительно для клуба, чей годовой бюджет меньше, чем суммарные траты «Спартака» на трансферы за последний год. Честно говоря, было не понятно, кто из этих двух команд потратил за последние два трансферных окна около €50 млн, а кто комплектуется по остаточному принципу, ища лишнюю копейку на выживание. Так что закономерно, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство. Даже полтора месяца назад, когда он был рядом с первым местом, казалось, что всё это больше за счет эмоций и фарта, но не какой-то целостной игры. Дальше это подтвердилось на практике. И теперь нет уверенности, что «Спартак» возьмет хоть какую-то медаль.



«Рубин» в ноябре добился домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) и прервал 11-матчевую победную серию «быков». В минувшие выходные казанский клуб сделал всё, чтобы еще раз испортить жизнь лидеру и усложнить борьбу за золото. Правда, поначалу всё шло по сценарию подопечных Мурада Мусаева. Уже на 2-й минуте они получили право на пенальти, который уверенно реализовал Эдуард Сперцян.

Уже на исходе первой четверти часа «Краснодар» едва не остался в меньшинстве, когда Витор Тормена рукой остановил мяч при попытке Мирлинда Даку прорваться к воротам соперника. Главный арбитр Кирилл Левников сразу дал защитнику хозяев желтую карточку, но затем под влиянием судьи на ВАР Сергея Иванова пошел смотреть повтор на предмет возможного фола последней надежды, так как албанский нападающий мог выйти один на один с вратарем.

Но было решено, что из-за движения игрока «Рубина» в сторону бровки, а не ворот, считать это фолом последней надежды нельзя, поэтому обошлось без красной карточки. До перерыва еще был удар в штангу ворот казанцев в исполнении Джона Кордобы, несколько хороших попыток гостей сравнять. Но в итоге дело закончилось тем, что в конце первого тайма после навеса со штрафного в исполнении Сперцяна Тормена удвоил преимущество «Краснодар».

Во втором тайме «Рубин» серьезно взвинтил темп и создал немало моментов для взятия ворот. Он почти не выпускал соперника со своей половины поля. Несколько раз вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву с большим трудом приходилось спасать свою команду от гола. Казанцы, уже застрявшие в середине таблицы и не имеющие турнирной мотивации, изо всех сил старались отобрать очки у лидера.

В итоге им удалось лишь один раз забить в конце встречи — на 83-й минуте после красивой комбинации Илья Рожков переправил мяч в ворота. Но дальше «Краснодар» спокойно успокоил игру и довел дело до победы.

На следующий день свой матч провел «Зенит». И был на грани того, чтобы лично вручить чемпионский кубок «Краснодару». В домашней игре с крайне плохо проводящим весну «Пари Нижний Новгород» действующий чемпион довольно быстро пропустил в свои ворота — счет открыл Вячеслав Грулёв. Весь первый тайм гости создавали моменты для того, чтобы сравнять, но не реализовывали их.

Особенно не везло Александру Соболеву, но уже после перерыва, на 54-й минуте, он всё-таки забил. Ассистировал ему Вендел, который вскоре из-за травмы покинул поле и был заменен на Андрея Мостового. Но это не помешало Соболеву сделать дубль ближе к концу игры, на 83-й минуте, и принести победу «Зениту», который продолжает погоню за «Краснодаром».

Увольнение Лички

Чешский специалист проработал в России почти пять лет. В нашей стране он начал свой путь еще в первой лиге, когда в 2020 году возглавил «Оренбург». В первый сезон под руководством Лички команда добилась выхода в РПЛ по спортивному принципу, но не была допущена до участия в элитном дивизионе из-за несоответствия инфраструктуры. Но в мае 2022 года уже ничего не помешало повышению в классе.

«Оренбург» занял третье место в первой лиге, а затем завоевал путевку в РПЛ по итогам переходных матчей против «Уфы» (2:2; 2:1). В свой дебютный сезон в премьер-лиге Личка показал высокий класс, заняв с клубом седьмое место — повторение лучшего результата в истории, который был достигнут при Владимире Федотове в 2019 году.

Кроме того, при чехе был раскрыт ряд талантливых футболистов — Лукас Вера, Брайан Мансинья, Дмитрий Воробьёв, Владимир Писарский, Александр Эктов. Для кого-то «Оренбург» при Личке стал трамплином в топ-клубы — Воробьёв с тех пор выступает в московском «Локомотиве», Эктов после того сезона ушел в «Краснодар». Для кого-то, как Писарского (тогда выступавшего под фамилией Сычевой), полгода в РПЛ в составе «Оренбурга» стали лучшими в карьере — он долго лидировал в гонке бомбардиров.

Работа самого Лички не осталась незамеченной — летом 2023 года он был приглашен в московское «Динамо» решать более серьезные задачи. И в первый же сезон ему удалось финишировать на третьем месте — именно такую цель ставило руководство. При этом команда едва не выиграла первое с 1976 года чемпионство. В мае 2024 года бело-голубым для завоевания золота было достаточно в последнем туре сыграть в гостях вничью с «Краснодаром». Но динамовцы проиграли 0:1.

Это было главное разочарование в их новейшей истории. А Личка оказался тем, кто был ближе всех тренеров «Динамо» за половину столетия к возможности вернуть клуб на вершину. Второй сезон выдался крайне нестабильным для команды. Из-за перепадов в игре и результатах еще до зимней паузы в футбольных кругах ходили слухи о недовольстве руководства главным тренером и его возможной отставке, если команда не финиширует в чемпионате в тройке.

Еще одной возможностью сохранить себя во главе «Динамо» для Лички была победа в Кубке России. Но на минувшей неделе бело-голубые вылетели из турнира, проиграв «Спартаку» во втором этапе полуфинала «Пути регионов». Вслед за этим последовала отставка Марцела. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен помогавший чеху Ролан Гусев. В понедельник в Самаре состоится выездной матч против «Крыльев Советов» — первый после смены наставника. Эта игра закроет 27-й тур.

— Формально можно найти причины отставки Лички в результатах, всё-таки задача на сезон не выполнена — вылет из Кубка, в чемпионате тоже результаты не очень хорошие, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Но хотелось бы понять, почему решение принято сейчас. И услышать объяснение результатов со стороны спортивного директора клуба Желько Бувача, который уже много лет работает при всех сменах тренеров. Странно, что крайним оказался только Личка. Но думаю, у него проблем с поиском клуба не будет — работал он в «Динамо» хорошо, свой первый сезон в команде провел блестяще, чуть не взяв чемпионство. Уверен, на него будет спрос со стороны клубов РПЛ.

Борьба за медали

В результате осечки «Спартака» в Воронеже фаворитом в борьбе за бронзовые медали стал московский ЦСКА. Однако ему предстоял непростой выезд к грозненскому «Ахмату», который ведет борьбу за выживание, но почти не проигрывает нынешней весной.

Армейцы быстро повели в счете благодаря голу Сейду Койты. Но в середине первого тайма Максим Самородов сравнял. В первой половине второго тайма у «Ахмата» было подавляющее преимущество. Грозненцы имели несколько отличных возможностей для взятия ворот ЦСКА, но гости отбились. А после серии замен в своем составе стали контролировать игру в концовке, но также не смогли реализовать свои моменты. Итоговый счет — 1:1.

ЦСКА остается третьим, но лишь на одно очко опережает «Спартак». При этом армейцы отстают на девять очков от первого места и почти лишились шансов на чемпионство. «Краснодару» надо набрать всего один балл в оставшихся трех турах, чтобы отсечь красно-синих от золота. При этом именно к ним в следующем туре «быки» поедут в гости.

Почти лишился шансов на медали московский «Локомотив». В минувшие выходные он сыграл дома вничью с «Оренбургом» (1:1) и продолжает оставаться на шестом месте. Отставание от третьего — шесть очков. Медальные перспективы московского «Динамо» будут зависеть от матча с «Крыльями». Пока идущие пятыми бело-голубые отстают от третьей строчки на пять очков, но имеют одну игру в запасе.

— ЦСКА выглядит фаворитом в этой гонке за бронзу, хотя календарь у него на финише непростой, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Но с учетом того, как его конкуренты допускают осечки, склоняюсь к тому, что именно армейцы станут третьими. Шансы отобрать у них медаль есть разве что у «Динамо», если смена тренера даст ощутимую встряску.

Борьба за выживание

Идущие в зоне прямого вылета «Оренбург» и «Факел» добились ничьих с московскими топ-клубами, но это им не сильно помогло. «Оренбург» отстает от зоны переходных матчей на пять очков, «Факел» — на семь. Уже в следующем туре они могут официально вылететь в первую лигу. Более жесткая борьба идет за 12-е место, позволяющее сохранить на следующий сезон прописку в РПЛ без переходных матчей.

Пока его занимают «Химки». После поражения «Пари Нижний Новгород» и ничьей «Ахмата» подмосковный клуб мог увеличить отрыв от этих обитателей зоны стыков. Он вел в счете в домашней игре с «Ростовом». Лукас Вера сначала не забил пенальти, а потом на 70-й минуте с игры сумел поразить ворота гостей. Но в конце основного времени, на 89-й минуте ударом со штрафного Максим Осипенко сравнял. После этой ничьей (1:1) «Химки» на одно очко опережают «Ахмат» и на два «Пари НН».

Еще в одном матче тура тольяттинский «Акрон» за счет гола Артема Дзюбы выиграл дома у махачкалинского «Динамо» (1:0) и почти избежал переходных матчей. Дагестанский клуб опережает зону стыков всего на три очка.