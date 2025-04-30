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Слева на Ливая: гол тринидадца принес «Спартаку» победу в дерби

Красно-белые выбили «Динамо» из Кубка России и вышли в финал «Пути регионов»
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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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Футболисты московского «Спартака» стали первыми финалистами «Пути регионов» Кубка России, одержав победу в столичном дерби над «Динамо» (2:1) в рамках второго этапа полуфинала. Теперь за выход в суперфинал турнира красно-белые поборются с московским «Локомотивом» или «Ростовом», которые сыграют между собой в среду вечером. В этот же день состоится первый матч финала «Пути РПЛ» — петербургский «Зенит» примет на своем поле московский ЦСКА.

«Спартак» – «Динамо»

После поражения в дерби от ЦСКА (1:2) в чемпионате России «Спартак» почти лишился шансов на золото и серьезно уменьшил свои шансы на медали. «Динамо» тоже имеет существенное отставание от первой тройки. Поэтому для обеих команд Кубок России — главный шанс сделать для себя сезон успешным.

В первом тайме команды довольно быстро обменялись голами: сначала мощным ударом с линии штрафной площади счет открыл спартаковец Маркиньос, но через шесть минут благодаря автоголу Даниила Денисова динамовцы сравняли. До перерыва обе команды старались атаковать, но больше не создавали явных моментов для взятия чужих ворот.

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В итоге сам футбол был превзойден по яркости потасовкой в перерыве, когда главный тренер «Спартака» Деян Станкович пошел выяснять отношения с главным арбитром матча Павлом Кукуяном. Сотрудники клуба с трудом отвели его от судьи, но помощник серба Винченцо Сассо в итоге доигрался до удаления со скамейки.

А в начале второго тайма красно-белые снова вышли вперед — после навеса с левого фланга Ливай Гарсия головой переправил мяч в дальний угол ворот Андрея Лунёва. В оставшееся время динамовцы почти ничего не смогли создать в атаке и вылетели из кубка.

«Зенит» – ЦСКА

В отличие от «Пути регионов» в плей-офф «Пути РПЛ» каждый раунд играется в два матча. Первый в рамках финала этой сетки между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Питере. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале. Петербургский клуб и армейцы уже играли год назад между собой на той же стадии. Тогда они дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4), который в итоге выиграет кубок.

Обе команды за четыре тура до конца чемпионата России идут в первой тройке. ЦСКА ворвался в нее в минувшие выходные, добыв в концовке победу в дерби над «Спартаком» (2:1). Он отстает на семь очков от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым «Зенита». Петербургский клуб на прошлой неделе потерял очки в выездном матче против московского «Динамо» (1:1) и серьезно усложнил себе борьбу за золото. В этой связи и ему, и ЦСКА приходится очень серьезно думать над ротацией состава, чтобы хватило сил и на чемпионат, и на кубок.

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— Нам предстоят две непростые игры, — заявил «Известиям» защитник ЦСКА Милан Гайич. — Нам надо сыграть очень внимательно в обороне и использовать свои моменты в атаке. «Зенит» — хороший соперник, с которым надо играть на максимуме от первой до последней минуты матча. Очень важно хорошо сыграть первый матч в Питере, чтобы получить хорошее преимущество и уже в Москве чуть более спокойно себя чувствовать. В любом случае, считаю, своей победой над «Спартаком» мы показали, что находимся сейчас в хорошем состоянии и готовы обыграть кого угодно.

«Локомотив» – «Ростов»

Эти команды играют между собой второй раз за пять дней. В минувшие выходные они сыграли вничью 1:1 на домашнем поле «Ростова» в рамках чемпионата. По итогам этого матча за четыре тура до конца донской клуб обеспечил себе сохранение в РПЛ на следующий сезон, но также лишился шансов на медали. Поэтому желто-синие могут сосредоточиться на кубке.

Идущий шестым «Локомотив» также почти лишился шансов на призовые места — отставание от замыкающего первую тройку ЦСКА составляет уже шесть очков. Поэтому для «железнодорожников» тоже важно побороться за кубок, в рамках которого он встретится с «Ростовом» уже на своем поле.

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— Думаю, будет очень непредсказуемая равная игра, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Локо» Дмитрий Булыкин. — «Железнодорожники» хорошо действуют в атаке, у них молодая яркая команда, но и у «Ростова» средний возраст футболистов небольшой, и он за счет организации игры способен обыграть кого угодно. С учетом того, что для обоих клубов матч имеет важное значение в контексте всего сезона, жду жесткой борьбы со множеством ошибок, которые и решат исход встречи.

Финал «Пути регионов» пройдет в середине мая. Тогда же состоится ответный матч ЦСКА и «Зенита» в финале «Пути РПЛ». Суперфинал намечен на начало июня в Москве на стадионе «Лужники», где и определится обладатель Кубка России.

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