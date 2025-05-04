Трамп допустил отправку войск в Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку американских войск в Гренландию. Об этом 4 мая американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News.

Также президент добавил, что подобная инициатива может быть предпринята с целью «заявления прав» на остров.

«Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может. Гренландия нам очень нужна», — считает он.

При этом Трамп уточнил, что американская сторона «очень сильно» нуждается в Гренландии для обеспечения международной безопасности.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США.

30 марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Он пояснил, что Гренландия никому не принадлежит. По его словам, «так было вчера, так есть сегодня и так будет в будущем».