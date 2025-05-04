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Трамп заявил об отсутствии намерения баллотироваться на третий президентский срок

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается баллотироваться на третий срок. Об этом 4 мая американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Так много людей хотят, чтобы я это сделал. У меня никогда не было таких настойчивых просьб, как эта. <… > Но я не собираюсь этого делать. Я хочу провести четыре прекрасных года и передать правление кому-то в идеале, великому республиканцу, чтобы он продолжил это», — поделился он.

Также Трамп добавил, что не намерен вмешиваться в выбор будущего преемника на пост главы государства. При этом он выделил кандидатуру вице-президента Джей Ди Вэнса, назвав его «фантастическим», и государственного секретаря Марко Рубио, который, по мнению американского лидера, великолепно справляется со своими обязанностями.

Однако Трамп уточнил, что на данный момент об этом пока слишком рано говорить.

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31 марта Трамп заявил, что пока не рассматривал всерьез возможность баллотироваться на третий срок, но получает соответствующие просьбы от людей. При этом он добавил, что хотел бы побороться с бывшим главой государства Бараком Обамой на выборах. До этого президент заявил, что способы добиться третьего срока для него существуют, но сейчас об этом еще рано думать.

Газета Daily Mail сообщила 30 марта, что американский лидер имеет возможность остаться у власти до 2037 года благодаря лазейке в 22-й поправке к Конституции страны. Как уточнялось в материале, такая возможность возникает из-за разночтений в трактовке указанной поправки: она запрещает переизбрание только для президента, который был избран дважды, но не регулирует ситуацию возвращения на пост в случае отставки или смерти другого президента.

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