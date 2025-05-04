Лесной пожар на 13 тыс. га удалось потушить в Забайкалье

В Забайкальском крае удалось ликвидировать лесной пожар на площади 13 тыс. га. Об этом 4 мая сообщает минприроды региона.

«Лесным пожарным в тяжелейших условиях ветровой нагрузки и сухой погоды удалось ликвидировать крупный лесной пожар в Чернышевском районе. Огнем было охвачено 13 тыс. га», — приводит слова ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что пожар угрожал поселку Жирекен, и для защиты населенного пункта были отправлены 50 сотрудников местного управления МЧС. В результате пожарные ликвидировали возгорание. На данный момент на территории района нет лесных пожаров.

При этом, как рассказали в пресс-службе федеральной «Авиалесоохраны», география интенсивных рукотворных лесных пожаров расширилась в Забайкальском крае, возгорания «движутся» с севера на юг региона.

«На текущий момент интенсивно действующие пожары продвинулись с севера к югу в сторону Хилокского района. На 4 мая на территории Забайкальского края отмечается три наиболее интенсивно действующих пожара, находящихся в Тунгокоченском, Карымском и Хилокском районах. Все очаги крупные. Пожар в Хилокском районе возник в результате перехода в лесной фонд с земли сельхозназначения огня пала сухой травы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

28 апреля сообщалось, что следователи в Забайкалье возбудили три уголовных дела о халатности, повлекшей за собой развитие лесных пожаров. Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге, после которого сгорело 100 га леса в Забайкальском крае.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля объявил режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров. По его словам, почти все возгорания в лесных массивах с начала года произошли по вине человека.