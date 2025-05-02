Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнало о предложении Трампа выделить $1,01 трлн на нацбезопасность
Общество
Близкие и коллеги корреспондента «Известий» Федорчака почтили его память в Крыму
Общество
Репринт газеты «Известия» от 9 мая 1945 года передали сводному отряду МВД в ЛНР
Мир
Шольц призвал не торопиться с запретом партии «Альтернатива для Германии»
Общество
В Дагестане предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов
Армия
ВС РФ уничтожили ретрансляторы БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Reuters сообщило о планах ООН провести реорганизацию на фоне кризиса финансирования
Мир
На Западе заподозрили Макрона в попытке повлиять на выборы папы римского
Армия
ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине
Мир
Подозреваемую в покушении на экс-главу ячейки «Правого сектора» арестовали
Мир
Мирошник указал на бурную реакцию властей Киева из-за миротворческих инициатив РФ
Общество
СК начал проверку после жалоб на истязание детей в саду в Челябинске
Мир
Трамп намерен лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов
Общество
Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских катеров в Черном море
Мир
Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года
Мир
СМИ сообщили о сокращении производства автомобилей из-за пошлин США в 25%

Задержан подозреваемый в поджоге 100 га леса в Забайкалье

0
EN
Фото: МВД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге, после которого сгорело 100 га леса в Забайкальском крае. Об этом 2 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло в районе села Бургень Читинского района, где огонь перешел на деревья из-за выжигания сухой травы. Ликвидировать открытое горение удалось только на третьи сутки, отметила Волк.

«Накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Потеряв контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии», — написала официальный представитель ведомства в своем Telegram-канале.

По ее словам, ущерб от действий злоумышленника оценен в 152 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит штраф на сумму 1–3 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет со штрафной санкцией 300–500 тыс. рублей, заключила Волк.

Огонь на понижение: где в России борются с природными пожарами
Восстановление экосистемы после таких ЧП может занять сотни лет, считают эксперты

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что следователи в Забайкалье возбудили три уголовных дела о халатности, повлекшей за собой развитие лесных пожаров, и приступили к выяснению причин возгорания, степени причиненного вреда и возможной недоработки должностных лиц.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля объявил режим ЧС в регионе из-за с лесных пожаров. По его словам, почти все возгорания в лесных массивах с начала года произошли по вине человека.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025