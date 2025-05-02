Задержан подозреваемый в поджоге 100 га леса в Забайкалье

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге, после которого сгорело 100 га леса в Забайкальском крае. Об этом 2 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло в районе села Бургень Читинского района, где огонь перешел на деревья из-за выжигания сухой травы. Ликвидировать открытое горение удалось только на третьи сутки, отметила Волк.

«Накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Потеряв контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии», — написала официальный представитель ведомства в своем Telegram-канале.

По ее словам, ущерб от действий злоумышленника оценен в 152 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит штраф на сумму 1–3 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет со штрафной санкцией 300–500 тыс. рублей, заключила Волк.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что следователи в Забайкалье возбудили три уголовных дела о халатности, повлекшей за собой развитие лесных пожаров, и приступили к выяснению причин возгорания, степени причиненного вреда и возможной недоработки должностных лиц.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля объявил режим ЧС в регионе из-за с лесных пожаров. По его словам, почти все возгорания в лесных массивах с начала года произошли по вине человека.