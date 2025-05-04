Власти Великобритании поразили сами себя, пригласив боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад 8 мая в Лондон. Об этом 4 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистких ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал», — написала она в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в глазах мирового большинства лондонский парад будет являться шествием «идеологических потомков нацистов, коллаборационистов и преступников».

Накануне Reuters сообщило, что военные ВСУ примут участие в параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией в Лондоне. Украинские вонные присоединятся примерно к 1 тыс. британских солдат, которые будут задействованы на параде.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приглашение ВСУ на парад в Лондон кощунством.