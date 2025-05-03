Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о госпитализации президента Сербии Вучича в Белграде
Мир
В Кремле заявили об ожиданиях РФ от Украины конкретных действий по деэскалации
Мир
США отменили безвизовый режим с Румынией
Общество
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии
Мир
США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования
Мир
В Совфеде указали на усталость жителей Польши от украинских беженцев
Мир
СМИ сообщили о нанесении Израилем авиаударов по трем провинциям Сирии
Мир
Захарова заявила об угрозе Зеленского лидерам иностранных государств
Мир
В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ
Мир
В МИД РФ пообещали Украине возмездие из-за гибели российских журналистов
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 170 украинских дронов над регионами России
Спорт
Гол россиянина Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» в игре плей-офф НХЛ
Общество
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с с 3 по 5 мая
Мир
Spiegel рассказал о возможном отсутствии Трампа на июньском саммите НАТО
Армия
ВС России нанесли удар по пунктам управления безэкипажных катеров и дронов ВСУ
Общество
Юрист предупредила о возможной уголовной ответственности за сбор ценных грибов

Песков назвал приглашение ВСУ на майские торжества в Великобритании кощунством

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Приглашение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торжества по случаю 80-летия победы над нацистской Германией, которые пройдут в Великобритании, является кощунством. Об этом 3 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов, героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, — это, конечно не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, кощунство», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, а заявления Украины демонстрируют, что для нее победа над нацистской Германией не является праздником.

Покусились на святое: в ЕС шантажируют гостей юбилейного парада в Москве
Кая Каллас пригрозила «последствиями» европейским политикам и дипломатам

3 мая Reuters сообщило, что украинские войска примут участие в параде, который пройдет в Лондоне. Уточнялось, что они присоединятся примерно к 1 тыс. британских солдат, которые будут задействованы на параде. На мероприятии также можно будет увидеть конные подразделения и военные оркестры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025