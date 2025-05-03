Приглашение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торжества по случаю 80-летия победы над нацистской Германией, которые пройдут в Великобритании, является кощунством. Об этом 3 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов, героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, — это, конечно не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, кощунство», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм, а заявления Украины демонстрируют, что для нее победа над нацистской Германией не является праздником.

3 мая Reuters сообщило, что украинские войска примут участие в параде, который пройдет в Лондоне. Уточнялось, что они присоединятся примерно к 1 тыс. британских солдат, которые будут задействованы на параде. На мероприятии также можно будет увидеть конные подразделения и военные оркестры.