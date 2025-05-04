В Словакии увидели риск мировой войны при отправке войск НАТО на Украину

Если на Украину отправят военных НАТО, то это может привести к новой мировой войне. Об этом 4 мая сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу», — рассказал Гашпар «РИА Новости».

По его мнению, сейчас главными вдохновителями этой идеи выступают Франция и Великобритания. Однако остальные страны Евросоюза (ЕС) понимают риски отправки войск на Украину, поскольку данное действие вызвало бы огромный конфликт в Европе.

24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.

В тот же день британская газета The Times отметила, что в «коалиции желающих» Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. Париж и Лондон выразили опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее.