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Песков указал на неприемлемость размещения воинских контингентов Запада на Украине

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Фото: TASS/EPA/SEBASTIEN NOGIER
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Размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Об этом 24 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас», — заявил он.

Песков также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.

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Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что размещение миротворческих сил на исторических территориях РФ может привести прямому столкновению НАТО с российской стороной и в дальнейшем к третьей мировой войне.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал европейских политиков мечтателями, которые демонстрируют свою несостоятельность предложениями о размещении миротворцев на Украине.

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