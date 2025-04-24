Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. Об этом 24 апреля сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что инициатива по размещению миротворцев на Украине принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Во время переговоров в Лондоне это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось», — указано в публикации.

Согласно данным издания, Париж и Лондон выражают опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее. Тем не менее королевство не собирается полностью отказываться от своих планов.

Главы генштабов Франции, Великобритании и Украины 6 апреля обсудили возможную отправку миротворцев на подконтрольные Киеву территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что дискуссии в Европе о миротворцах для Киева — это наглость, продолжение науськивания Украины против России. По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для РФ не исчезнут первопричины кризиса.