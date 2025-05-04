Президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить специальную военную операцию (СВО) России в полномасштабную войну. Об этом в субботу, 3 мая, заявил бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

«Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам американского экс-разведчика, таким образом киевский режим не оставляет стране шанса на сохранение суверенности, двигаясь к исходу событий, в котором Украины вообще нет.

Ранее, 30 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине без предварительных условий, всё еще актуально. Он подчеркнул, что Москва подтверждает готовность, однако ответа от Киева пока нет.