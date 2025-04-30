Песков подчеркнул актуальность слов Путина о готовности РФ к диалогу по Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине без предварительных условий, всё еще актуально. Об этом 30 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Готовность [к прямым переговорам без предварительных условий] всё еще активна, всё еще верна. К сожалению, мы не слышали никаких заявлений в этом контексте от Киева, поэтому мы не знаем, готов ли Киев к этому или нет», — заявил он на пресс-подходе на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва подтверждает готовность к прямым переговорам, однако ответа от Киева пока нет. Кроме того, Песков выразил признательность США за усилия по мирному урегулированию.

По его словам, украинский конфликт является слишком сложным для сиюминутного решения.

Ранее в этот день постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.