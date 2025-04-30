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Песков подчеркнул актуальность слов Путина о готовности РФ к диалогу по Украине

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине без предварительных условий, всё еще актуально. Об этом 30 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Готовность [к прямым переговорам без предварительных условий] всё еще активна, всё еще верна. К сожалению, мы не слышали никаких заявлений в этом контексте от Киева, поэтому мы не знаем, готов ли Киев к этому или нет», — заявил он на пресс-подходе на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва подтверждает готовность к прямым переговорам, однако ответа от Киева пока нет. Кроме того, Песков выразил признательность США за усилия по мирному урегулированию.

По его словам, украинский конфликт является слишком сложным для сиюминутного решения.

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Ранее в этот день постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.

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