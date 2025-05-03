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«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче полуфинала плей-офф Кубка Гагарина

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Фото: РИА Новости/Светлана Абуянчикова
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Ярославский «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0. Встреча прошла в субботу, 3 мая, в столице Башкортостана.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Тесанов, Илья Николаев и Егор Сурин. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Пятая игра пройдет в Ярославле 5 мая.

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30 апреля челябинский хоккейный клуб (ХК) «Трактор» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

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