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В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»

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Фото: Русский дом в Пекине
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В китайской столице Пекине прошла акция «Бессмертный полк», в ней приняли участие несколько сотен россиян и граждан КНР. Об этом 3 мая сообщили в Русском доме в Пекине.

Отмечается, что мероприятие, посвященное 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), проходило на территории посольства РФ в Китае. Шествие возглавил посол Игорь Моргулов.

К акции присоединились и граждане Белоруссии. По данным Русского дома, организаторы получили заявки на участие примерно от 800 человек, проживающих за пределами посольства, и более 100 заявок от тех, кто размещается на его территории.

Поддержку «Бессмертному полку» оказала китайская волонтерская группа любителей культуры и истории России «Москва – Пекин».

Бессмертный полк – 2025: как найти человека, сделать портрет и принять участие
В 2025 году акция пройдет в новых форматах

Ранее о планах провести акцию «Бессмертный полк», приуроченную к годовщине Победы, также заявляли в Словакии, Сербии и Молдавии.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.

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