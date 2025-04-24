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Додон сообщил о проведении марша «Бессмертного полка» в Кишиневе 9 мая
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Додон сообщил о проведении марша «Бессмертного полка» в Кишиневе 9 мая

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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В Кишиневе состоится шествие «Бессмертного полка» в честь празднования Дня Победы 9 мая, несмотря на запреты властей. Об этом 24 апреля сообщил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«9 мая мы, как и каждый год, массово выйдем, чтобы отдать дань уважения павшим. Мы приглашаем всех, кто чтит историю и предков, присоединиться к нам — несмотря ни на какие попытки запугивания со стороны власти <… > Никто не сможет нам запретить помнить», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Додона, марш пройдет единой колонной без наличия партийных флагов. Он добавил, что маршрут построен от памятника Штефану чел Маре до мемориала «Вечность». Экс-президент уточнил, что подобная инициатива является необходимостью для того, чтобы почтить честь героев Великой Отечественной войны (ВОВ).

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8 апреля министр Сербии, отвечающий за сферу международного экономического сотрудничества, Ненад Попович сообщил, что в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне Сербия проведет шествие «Бессмертного полка». О планах провести акцию «Бессмертный полк» в этом году заявили также в Словакии.

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