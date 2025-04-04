В Словакии запланировали провести акцию «Бессмертный полк»

В мае этого года в Словакии планируют провести акцию «Бессмертный полк», заявила в интервью «Известиям» член Координационного совета российских соотечественников в Словакии Наталья Баланова.

«Эта акция проводится каждый год, просто разным образом. Во время ковидных ограничений это было не массово. Сейчас мы стараемся проводить «Бессмертный полк» по всей Словакии, потому что это поддержано местным населением. И настолько это уже вошло в жизнь, что даже когда другие организации проводят какие-то мероприятия, где мы не присутствуем, то они на свое мероприятие уже приносят эти фотографии», — отметила Баланова.

Проводится акция «Бессмертный полк» в Словакии с 2015 года. Из-за пандемии коронавируса действовали санитарные ограничения, которые не давали возможности провести полноценную акцию. Однако местные жители проводили стихийные собрания около мемориалов, вспоминая героев Великой Отечественной войны, рассказала член Координационного совета российских соотечественников в Словакии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В Словакии память о советских солдатах сохраняется очень бережно»