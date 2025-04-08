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В Сербии проведут шествие «Бессмертного полка»

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Фото: TASS/ANDREJ CUKIC
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Сербия проведет шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил сербский министр, отвечающий за сферу международного экономического сотрудничества, Ненад Попович.

«Движение «Бессмертный полк Сербии» проводится уже девятый год и стало частью культурной идентичности нашей страны. Это выражение глубокого уважения и памяти, связывающей поколения и наши народы», — рассказал он ТАСС.

Попович добавил, что Россия и Сербия объединены многовековой историей и обе страны победили нацистскую Германию во Второй мировой войне. Министр добавил, что сегодня важно помнить уроки истории и сохранять единство сербского и российского народов на фоне того, что «нацистские идеологии и ксенофобия снова поднимают свои головы».

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22 марта стало известно, что сербский лидер Александр Вучич в ходе своего визита в Москву 9 мая проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным после торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

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