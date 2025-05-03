Трамп раскритиковал отказ судов депортировать мигрантов из США

Если суды в США отказываются содействовать правительству в вопросе депортации мигрантов, то в таком случае стране в ее нынешнем виде пришел конец. Об этом 3 мая сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Может ли быть так, что судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, из нашей страны туда, откуда они приехали? Если это так, то нашей стране, какой мы ее знаем, конец», — написал Трамп.

По его слова, американским жителям придется начать привыкать к жизни, где есть место преступности.

Накануне Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить выделение $3,5 млрд на программы переселения мигрантов. Отмечалось, что финансирование позволяло городам и штатам, управляемым демократами, перевозить и укрывать нелегальных мигрантов, подрывая верховенство закона и ослабляя внутреннюю безопасность США.

Суд округа Колумбия 16 марта постановил временно прекратить массовые депортации мигрантов из США на основе закона о врагах-иностранцах от 1798 года, пока не будет определена юридическая обоснованность его применения, а также развернуть все рейсы с депортированными лицами на борту.