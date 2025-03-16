Суд в США потребовал прекратить депортацию мигрантов по закону XVIII века

Суд округа Колумбия потребовал остановить массовые депортации мигрантов из США, осуществляемые на основании «Закона о врагах-иностранцах» 1798 года. Об этом 16 марта сообщает газета Politico.

«Окружной судья США Джеймс Боасберг в субботу приказал администрации президента США Дональда Трампа немедленно прекратить усилия по выдворению этих венесуэльских мигрантов до тех пор, пока у него не будет больше времени для рассмотрения вопроса», — говорится в материале.

Судья также потребовал, чтобы любой самолет с мигрантами, который собирается взлететь или находится в воздухе, «должен быть возвращен в США, как бы это ни было сделано».

Отмечается, что Боасберг запретил высылку мигрантов на 14 дней, пока суд не определит правомерность действий администрации Трампа.

По данным Politico, на момент вынесения решения суда два самолета с депортированными мигрантами уже приближались к пунктам назначения в Сальвадоре и Гондурасе.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что администрация Трампа собирается ввести новые ограничения на въезд в страну для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. По данным издания, проект новых ограничений на въезд разрабатывают дипломаты и сотрудники служб безопасности. Они же дают рекомендации по пересмотру списка стран по политическим причинам.