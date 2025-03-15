NYT узнала о намерении США ввести ограничения на въезд для граждан 43 стран

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ввести новые ограничения на въезд в страну для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом 14 марта сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с этими планами.

«Администрация Трампа рассматривает возможность введения нового запрета на поездки в США в отношении граждан 43 стран, который будет шире ограничений, введенных во время первого срока президента Трампа», — говорится в материале.

По информации газеты, Госдепартамент составил черновой список государств, разделенных на три категории: «красную», «оранжевую» и «желтую». В «красный» список вошли 11 стран, гражданам которых будет «категорически запрещен въезд в США». В него вошли Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

В «оранжевый» список вошли 10 стран: Белоруссия, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан. В рамках этого перечня въезд может быть разрешен состоятельным гражданам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам.

В «желтый» список вошли 22 страны, которым будет предоставлено 60 дней для устранения «выявленных недостатков», в противном случае страна может быть перемещена в «красную» или «оранжевую» категорию. К таким проблемам могут относиться непредоставление Соединенным Штатам информации о прибывающих путешественниках, а также ненадлежащие меры безопасности при выдаче паспортов. В этот список вошли преимущественно страны Африки и Карибского бассейна.

По данным издания, проект новых ограничений на въезд разрабатывают дипломаты и сотрудники служб безопасности. Они же дают рекомендации по пересмотру списка стран по политическим причинам.

Ранее, 12 марта, агентство Reuters сообщило, что иммиграционные центры содержания под стражей в США оказались заполнены до отказа. В публикации сказано, что в настоящий момент администрация Трампа ищет возможность создания большего количества койко-мест.

NYT 5 марта сообщила о растущем разочаровании администрации Белого дома темпами процесса депортации нелегальных мигрантов из США. При этом отмечалось, что до этого Трамп был доволен прогрессом в снижении количества пересечений границы до исторического минимума.