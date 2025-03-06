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NYT сообщила о разочаровании администрации Трампа темпами депортаций мигрантов

NYT: администрация Трампа разочарована темпами депортаций мигрантов из США
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Фото: REUTERS/Cristina Chiquin
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В администрации президента США Дональда Трампа растет разочарование темпами процесса депортации нелегальных мигрантов из страны. Об этом 5 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

«Почти каждую неделю с момента вступления в должность президент Трамп звонил Томасу Д. Хоману , ответственному за реализацию его иммиграционной программы, с просьбой предоставить обновленную информацию о массовых депортациях. <...> Типичный ответ Хомана служит своего рода проверкой реальности для президента, чье предвыборное обещание депортировать миллионы людей сталкивается с практическими трудностями», — пишет издание.

В беседе с изданием Хоман заявил, что призывал Трампа увеличить количество арестов, темпы которых, по его мнению, были «недостаточно высоки».

«Внутри администрации растет разочарование темпами арестов и депортаций, даже несмотря на то, что мистер Трамп мобилизует все силы федерального правительства на поддержку своей миссии по проведению крупнейшей операции по депортации в истории США», — сообщает NYT.

США провели почти 23 тыс. арестов за последний месяц. При этом темпы депортаций и выдворения не поспевают за таким количеством арестованных, на содержание которых нужно тратить силы и ресурсы. Такая ситуация сильно истощает средства иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

«Трамп до сих пор был доволен прогрессом в снижении количества пересечений границы до исторического минимума. Но темпы депортаций стали источником досады, в частности, для господина Хомана», — пишет газета.

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23 февраля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручает Иммиграционной и таможенной полиции разыскать и депортировать детей-мигрантов, которые пересекли границу без сопровождения родителей. По данным правительства, с 2019 года более 600 тыс. детей-иммигрантов пересекли границу США и Мексики без сопровождения родителей или законных опекунов.

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